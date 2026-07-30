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Вынужденный отказ от концертов и костыли: что происходит со здоровьем 78-летнего Владимира Винокура

Вынужденный отказ от концертов и костыли: что происходит со здоровьем 78-летнего Владимира Винокура

В прессе активно обсуждают состояние здоровья 78-летнего юмориста Владимира Винокура. Из-за последствий серьезной травмы — разрыва пяточного сухожилия — народный артист РСФСР был вынужден существенно пересмотреть свой привычный рабочий график.

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