Вынужденный отказ от концертов и костыли: что происходит со здоровьем 78-летнего Владимира Винокура

В прессе активно обсуждают состояние здоровья 78-летнего юмориста Владимира Винокура. Из-за последствий серьезной травмы — разрыва пяточного сухожилия — народный артист РСФСР был вынужден существенно пересмотреть свой привычный рабочий график.
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