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Врач Горожанина объяснила, как дыхание при стрессе вызывает боли в шее

Врач Горожанина объяснила, как дыхание при стрессе вызывает боли в шее

Дыхание с подъемом плеч может перегружать мышцы шеи, вызывать боль и онемение. Об этом рассказала врач-невролог университетской клиники ННГУ имени Лобачевского Виктория Горожанина, сообщает «Время Н» .

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