В МВД описали типичный портрет дроппера

Среднестатистический дроппер или курьер телефонных мошенников - это мужчина от 18 до 25 лет, который живёт в городе.
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