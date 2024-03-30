Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Когда же наконец всех прощелыг, пролезших во власть изобличат... Они власть и нашего президента дискредитируют... Как дискредитировали во времена Сталина те, кто по выражению моей бабушки, действовали по пословице-Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет...

Аудрюс

И. В. Сталин тоже все сделал, чтобы после ВОРеволюции, после первой мировой войны, после гражданской войны, после разрухи страна поднялась и стала одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН! А ему припоминают только репрессии... А ведь тогда коррупционеров было гораздо больше, чем сегодня.. И всех их называли ВРАГАМИ НАРОДА!