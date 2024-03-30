Театр абсурда
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Театр абсурда

8 741 подписчик

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Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Не просто в отставку, а сразу за решётку. Чистки начались? Задержаны высокие чины из Минэкономразвития и ФТС.

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Комментарии
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Олег Орлов
Когда же наконец всех прощелыг, пролезших во власть изобличат... Они власть и нашего президента дискредитируют... Как дискредитировали во времена Сталина те, кто по выражению моей бабушки, действовали по пословице-Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет...
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15 час.
Валерий Вадимов
прктика такая..снимут или посадят начальника...на его место ставят зама..и пошла скакать пизда по кочкам...ибо система такая
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15 час.
Аудрюс
И. В. Сталин тоже все сделал, чтобы после ВОРеволюции, после первой мировой войны, после гражданской войны, после разрухи страна поднялась и стала одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН!  А ему припоминают только репрессии... А ведь тогда коррупционеров было гораздо больше, чем сегодня.. И всех их называли ВРАГАМИ НАРОДА!
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13 час.

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