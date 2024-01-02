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Перегородки из гипсокартона – это прошлый век. Практичнее и надежнее делать по-другому

Перегородки из гипсокартона – это прошлый век. Практичнее и надежнее делать по-другому

Несмотря на появление более качественных и прочных материалов, многие люди во время ремонта продолжают сооружать перегородки из гипсокартона.

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