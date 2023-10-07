День здоровья ´Сладкий клад´.

22 сентября с воспитанниками средних и старших групп проведено мероприятие День здоровьяДню здоровья ´Сладкий клад´В детском саду прошло мероприятие, дети вместе с педагогами путешествовали по станциям, на которых их ждали сюрпризы - сказочные герои и интересные задания.