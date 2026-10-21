Политолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил вероятность достижения соглашения на предстоящей трёхсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина, а также объяснил природу манипуляций с отключением Starlink для ВСУ и рассказал, зачем Киев стал раздавать сертификаты украинства и какой эффект может быть от таких действий:00:40 – Starlink как инструмент давления США?13:17 – Что изменит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае и могут ли её сорвать?22:54 – Скандал из-за пролёта дрона над Польшей;32:30 – О сертификатах национальной идентичности для украинцев и украинофобии в Европе.