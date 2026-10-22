Прокуратура ФРГ заявила, что мужчину особенно интересовала дислокация немецких военных в Литве.В немецком Бранденбурге задержан гражданин Украины, которого подозревают в сборе сведений о европейской оборонной промышленности и военных объектах на восточном фланге НАТО для российской разведки.