Звезда «Интердевочки» Наталия Дрожжина экстренно обратилась к врачам

Актриса пожаловалась врачам на проблемы с сердцем. Фото: из открытых источников Telegram-канал Shot сообщает, что звезда «Интердевочки» и «Семнадцати мгновений весны» Наталия Дрожжина обратилась в больницу самостоятельно.
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