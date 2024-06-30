Сын Киркорова вернулся в Россию и с размахом отметил День Рождения

Артист Филипп Киркоров устроил домашнюю вечеринку в честь 12-летия своего сына Мартина. У дома певца был установлен огромный баннер с надписью «Мартин-12», а именинник носил футболку с таким же дизайном, подчеркивая свое увлечение баскетболом.