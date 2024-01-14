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Верку Сердючку запретили в ОАЭ

Верку Сердючку запретили в ОАЭ

“По шапке” в Европе уже получил Андрей Данилко, известный широкой публике как Верка Сердючка. Дело в том, что украинскому фрику запретили въезд в Дубай, где он занимался “разжиганием межнационального конфликта”.

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Комментарии
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Люка
а что ОАЭ - европа?
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