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Рамасвами не будет участвовать в президентской гонке в США

Рамасвами не будет участвовать в президентской гонке в США

Де-Мойн. США. По итогам кокусов (разновидность внутрипартийных выборов) в штате Айова кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на высшую должность.

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