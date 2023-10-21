В Челябинской области ищут девочку в белых кроссовках

Ребёнок не выходит на связь вторые сутки.В Магнитогорске Челябинской области пропал подросток. 15-летняя Екатерина Котова ушла 20 октября 2023 года, до настоящего времени её местонахождение не установлено.
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