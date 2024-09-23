Цивилева рассказала о роли женщин в фонде «Защитники Отечества»

Из 3,5 тысячи социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» около 400 — матери и жены героев. Об этом «Парламентской газете» рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
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