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Эксперт по продажам Зайцев: новостройки могут подорожать на 5% к середине лета

Эксперт по продажам Зайцев: новостройки могут подорожать на 5% к середине лета

В первом полугодии текущего года резкого увеличения цен на новостройки ожидать не стоит. Стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться на 4–5% ближе к середине лета, сообщил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с News.

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