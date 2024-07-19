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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов может получить 100+ млн рублей за сезон в «Ак Барсе» (Артур Хайруллин)

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард подпишет контракт с казанским клубом на два года. По информации журналиста Артура Хайруллина, Барабанов сможет получать более 100 миллионов рублей за сезон с учетом бонусной части соглашения.

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