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What Was The Significance Of Picard's Borg Name In Star Trek: The Next Generation?

What Was The Significance Of Picard's Borg Name In Star Trek: The Next Generation?

Picard takes on a Latin name when he's assimilated by The Borg in Season 3 of Star Trek: The Next Generation - but what does that name actually mean?Picard takes on a Latin name when he's assimilated by The Borg in Season 3 of Star Trek: The Next Generation - but what does that name actually mean?.

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