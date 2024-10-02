Запуск новой ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год

ТАСС/Карпухин Сергей Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" перенесли с 2025 года на 2026-й. Об этом сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов.