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Запуск новой ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год

Запуск новой ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год

ТАСС/Карпухин Сергей Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" перенесли с 2025 года на 2026-й. Об этом сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов.

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