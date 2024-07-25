Не карие и не зеленые: какой цвет глаз повышает риск агрессивного рака — объяснение врачей Сергеева ТатьянаОнкодерматолог Ольга Машкова поделилась сведениями о категориях людей, наиболее уязвимых перед меланомой — агрессивной формой рака кожи, сообщает riamo.