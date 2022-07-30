«Торонто» отчислил Армони Брукса

«Торонто» расторг контракт с атакующим защитником Армони Бруксом (24 года, 191 см). Брукс имел частично гарантированное соглашение на следующий сезон, по которому мог заработать 1,8 миллиона долларов.
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