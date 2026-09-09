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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн после поражения от Рыбакиной: «Могу вынести много позитивного из этого US Open»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в четвертьфинале US Open – 6:3, 1:6, 4:6.

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