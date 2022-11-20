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BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022. Вместо этого Линекер и гости студии обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре

BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре. Вместо трансляции церемонии открытия гости студии канала обсуждали якобы существующие политические махинации и коррупцию, которые привели к присуждению Катару права проведения чемпионата мира, а также проблемы рабочих-мигрантов, нарушений прав человека и репрессии в отношении ЛГБТ-персон.

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