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Осинькин про 0:1 от «Динамо» Махачкала: «У «Крыльев» не получилось подкрепить бойцовский характер мастерством» 

Матч прошел в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Бойцовский характер надо было подкрепить немного мастерством, у нас не получилось.

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