Варвара-краса бросила кино ради мужа, а Снегурочка работала на почте за копейки: Судьба советских красавиц, пропавших после одной роли

Татьяна выбрала семью и нисколько об этом не жалеет. Кинематограф СССР был так плодотворен и могуч (на одном «Мосфильме» ежегодно снималось более полусотни картин), что открывал не только звезд первой величины, но и менее яркие светила – артистов, которые сыграли одну главную роль и стали знамениты.