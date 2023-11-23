"Один в столб, другой на стройку": жесткая авария на трафиковой дороге Владивостока

В районе развязки на Седанке произошло ДТП, вызванное гололедицей. Как рассказали аварийные комиссары в tg — канале dpscontrol_public (18+), водитель Toyota Surf потерял контроль над автомобилем на скользкой дороге, в результате чего произошло столкновение с Mazda, двигавшейся в соседнем ряду.
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