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«Сообразительный» ответ России на датскую провокацию

«Сообразительный» ответ России на датскую провокацию

Очередная «коварная атака России против страны НАТО» на этой неделе получила широкий резонанс и была поднята на уровень самой высокой трибуны в Европе.

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