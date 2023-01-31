Иско близок к переходу в берлинский «Унион»

Бывший игрок «Реала» и сборной Испании Иско, видимо, продолжит карьеру в немецком клубе «Унион». 30-летний Иско, отыгравший за «Реал» 9 сезонов, покинул мадридский клуб летом прошлого года и, став свободным агентом, подписал контракт с «Севильей».