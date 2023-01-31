ПЛЕЙМЕЙКЕР

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Пусть убирается к этим  особям и удовлетворяется этими сатанистскими играми.У нас что,не с кем организовать настоящие...Президент ОКР Поз...
  • Павел Александрович
    Ови перебьет и это достижение, если немощный старик в Вашингтоне сдуру мировую войну не развяжет! 915 для круглого сч...Кабы не ВХА, гнал...
  • Олег Филиппенко
    Интересно в какой реальности живут наши чиновники и в частности призидент ОКР, расскажите ему, что наших спортсменов ...Президент ОКР Поз...

Иско близок к переходу в берлинский «Унион»

Иско близок к переходу в берлинский «Унион»

Бывший игрок «Реала» и сборной Испании Иско, видимо, продолжит карьеру в немецком клубе «Унион». 30-летний Иско, отыгравший за «Реал» 9 сезонов, покинул мадридский клуб летом прошлого года и, став свободным агентом, подписал контракт с «Севильей».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх