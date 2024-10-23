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Царьград

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Профессор Малинен назвал главу Минфина Британии идиоткой из-за её слов о Путине

Профессор Малинен назвал главу Минфина Британии идиоткой из-за её слов о Путине

Малинен одной фразой отреагировал на слова Рэйчел Ривз о России и ПутинеНе так давно глава Минфина Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что поддерживает идею обратить доходы России против неё, предоставив Украине новый пакет финансовой помощи.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не надо их предупреждать ,ответ давно уже должен действовать -заморозка ,конфискация всех активов и обращение их в пользу государства....Время уговоров прошло давно ,сейчас время действия и противодействия!
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19 час.

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