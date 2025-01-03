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«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу отмененных голов после введения ВАР. У мадридцев их 29, за ними 18 «Севильи». «Атлетико» не засчитали 16, «Барсе» – 13

Сегодня гол «сливочных» в ворота «Валенсии» отменили после проверки ВАР. На 60-й минуте матча Ла Лиги Килиан Мбаппе поразил ворота соперника, но его гол отменили из-за офсайда в момент передачи Джуда Беллингема.

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