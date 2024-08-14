«Мужик, торчащий из стены» - интересная история

Эту скульптуру на Монмартре в Париже невежественные туристы называют «Мужик, торчащий из стены». А меж тем, это не мужик, а потрет великого французского писателя Марселя Эме, работы великого французского скульптора Жана Маре, которого наша публика знает не как великого французского скульптора, а как великого французского актера, снявшегося в ролях Графа Монте Кристо и Фантомаса.