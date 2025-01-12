Прорыв в изучении термоядерного синтеза: учёные выяснили, как высокоэнергетические ионы влияют на стабильность плазмы в термоядерных реакторах

Международная группа учёных совершила прорыв в исследовании термоядерного синтеза — исследователи впервые детально изучили взаимодействие высокоэнергетических ионов с краевыми локализованными модами (ELM) в токамаках — установках для магнитного удержания плазмы.
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