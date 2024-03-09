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Славянская доктрина

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Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО

Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО

Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО «Стакан» под РГД-5 в руках нашего бойца в зоне СВО на кадрах МО РФ.

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Юрий Ильинов
CNN: Военные США разрабатывают портативные комплекты для обнаружения НЛО Как сообщает американский телеканал CNN, власти США и, в частности, военные продолжают всерьёз заниматься так называемыми неопознанными летающими объектами (НЛО). По данным телеканала, для обнаружения НЛО американские военные занимаются разработкой специальных портативных комплектов, которые получили название «Гремлин». По словам и.о. директора управления Пентагона по аномалиям Тимоти Филлипса, «Гремлины» помогут собирать более точные данные об НЛО, так как в Пентагоне пока нет каких-либо доказательств обнаружения инопланетной технологии. Новые комплекты состоят из множества датчиков в защитном чехле, и сейчас проходят испытания на полигоне в Техасе - сказал Филлипс. Чиновник из Пентагона заявил, что портативные комплекты «Гремлин» будут размещать на тех объектах, откуда было много сообщений об НЛО. Ежемесячно управление Пентагона по аномалиям получает в среднем около ста сообщений о случаях обнаружения НЛО, добавил Филлипс. Что касается обнаружения каких-либо инопланетных технологий, то по этому поводу глава управление Пентагона по аномалиям сказал: Были некоторые случаи, но мы не можем обсуждать это Напомним, что в прошлом году американский Конгресс принял закон, согласно которому госструктуры США обязаны сообщать общественности всё, что им известно об НЛО.
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