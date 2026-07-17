Зажигалка вместо гранаты: нелепое ограбление банка в Беэр-Шеве

В окружном суде Беэр-Шевы состоялось оглашение обвинительного заключение по делу жителя этого города Вячеслава Шамилова (52), пытавшегося ограбить отделение банка с использованием предмета, напоминавшего самодельное взрывное устройство – скрепленные изоляционной лентой и проволокой два баллончика с газом для заправки зажигалок .
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