Губернатор Приморья и глава Владивостока проверили водные объекты

Губернатор Приморья и глава дальневосточной столицы Константин Шестаков накануне проинспектировали водные объекты города, которые во время циклона выходят из берегов и доставляют большие неудобства местным жителям, сообщает PRIMPRESS.
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