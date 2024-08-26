Русская весна
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Русская весна

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Прорыв обороны врага на фланге Угледара: Флаг России поднят в южной части Константиновки (ВИДЕО, КАРТА)

Прорыв обороны врага на фланге Угледара: Флаг России поднят в южной части Константиновки (ВИДЕО, КАРТА)

Флаг России поднят в южной части Константиновки в Угледаре. Южнодонецкое направление. В ходе ожесточенных боёв штурмовики 68 армейского корпуса группировки «Восток» вчера закрепились в южной части населенного пункта.

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Комментарии
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Кошмар
Вот и до Константиновки добрались. И это радует. Дальше будет веселее...
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