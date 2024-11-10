«Локомотив» улучшил контракт Батракова раньше предполагаемого срока

Нынешнее соглашение 19-летнего футболиста истекает летом 2027 года. – В рамках действующего договора мы договорились с гендиректором и спортивным директором клуба о том, чтобы улучшить условия контакта Алексея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гауфф призвала молодежь голосовать на выборах президента США
- Агент Дзюбы о форварде в сборной: «Это вызвало бы дополнительный интерес, пришло бы больше народа. История подогревается рекордом Кержакова, который может побить Артем»
- Елена Вяльбе: «Слова Баха – двойные стандарты. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом»
Свежие комментарии