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Царьград

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В Березовском осудили двух мужчин за стрельбу у кафе: штраф 900 тысяч

В Березовском осудили двух мужчин за стрельбу у кафе: штраф 900 тысяч

Березовский городской суд приговорил Николая Ф. и Александра Ч. к штрафу в 600 тысяч рублей каждому за хулиганство с применением травматического оружия в ночь на 11 ноября 2025 года возле одного из кафе города.

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