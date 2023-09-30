На станциях Минского метрополитена начали менять указатели

Юрий Кушнарев за такие деньги,что от России получают,могли бы и большее сделать.И,если это Союзное государство,то где участие Беларуссии в СВО? Добровольцы не в счёт.

Ольга Коннова Молодец Батька! Восстановление культуры и образования начинается с языка! Хотя в Беларуси культура и образование так не пострадали, как у нас, в России!