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На станциях Минского метрополитена начали менять указатели

На станциях Минского метрополитена начали менять указатели

Из навигации в минской подземке исчезает латиница.Процесс по демонтажу идёт полным ходом. Старые варианты, где названия станций были написаны на белорусском кириллицей и транслитерировались латиницей, заменили на указатели с наименованиями на белорусском и русском языках.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
за такие деньги,что от России получают,могли бы и большее сделать.И,если это Союзное государство,то где участие Беларуссии в СВО? Добровольцы не в счёт.
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9 час.
Ольга Коннова
Молодец Батька! Восстановление культуры и образования начинается с языка! Хотя в Беларуси культура и образование так не пострадали, как у нас, в России!
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56 мин.
Ольга Коннова
Кстати, о добровольцах! Кто стоит на границе с Польшей, на самом передке?!
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51 мин.

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