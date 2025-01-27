ПНИПУ: создан способ переработки упаковки тетрапак в порошковую целлюлозу

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод переработки упаковки типа тетрапак в порошковую целлюлозу, что открывает новые возможности для вторичного использования этого сложного многослойного материала.
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