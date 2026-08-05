В парке Тарханово в Йошкар-Оле появится асфальтовая дорожка и визит-центр

В парке Тарханово в Йошкар-Оле стартовало строительство новой асфальтовой дорожки. Она протянется на 1,6 километра по всему периметру парка и станет отличным местом для пробежек, велосипедных и пеших прогулок.
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