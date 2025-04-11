Криптобиржа Binance анонсировала запуск WCT на Launchpool и листинг на споте 15 апреля

Binance представила 67-й проект на своей Launchpool-платформе — WalletConnect (WCT). Это децентрализованная сеть с открытым исходным кодом, которая обеспечивает безопасное взаимодействие пользователей с dApps через совместимые протоколы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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