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Депутат Журавлев объяснил, почему Россия сильнее США без ядерного арсенала

Депутат Журавлев объяснил, почему Россия сильнее США без ядерного арсенала

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что военная мощь России превосходит потенциал Соединенных Штатов Америки даже без учета ядерного арсенала.

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