Специалисты американской авиакомпании обнаружили на самолетах Boeing незатянутые болты

Из-за ряда инцидентов, произошедших в последнее время с американскими пассажирскими самолетами марки Boeing 737 MAX, и запрета на их полеты авиакомпании начали проверки имеющихся у них подобных самолётов.
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