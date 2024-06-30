В ДНР дети пострадали от снарядов

В Ясиноватой на снаряде подорвались два ребенкаВ Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 30 июня два ребенка.