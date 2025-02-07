На Солнце зафиксирована вспышка, близкая по мощности к высшему классу

Вспышка, близкая к высшему по мощности классу X, зафиксирована на Солнце. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
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