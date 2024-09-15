Ужасное преступление: муж убил финалистку «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович и расправился с телом Юлия ЧинковаФиналистка престижного конкурса красоты «Мисс Швейцария — 2007», Кристина Йоксимович, стала жертвой ужасного преступления, совершенного ее супругом Томасом.
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