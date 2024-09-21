CNN: Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить Маску рестрикциями

Комиссия по ценным бумагам Соединённых Штатов Америки обратилась к судьям с требованием начать угрожать предпринимателю Илону Маску санкционными мерами из-за того, что он отказался посещать ряд судебных мероприятий.
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