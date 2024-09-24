На Урал привезли 580 тысяч доз вакцины от гриппа

В Свердловскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа – более 580 тысяч доз. Как сообщили в ДИПе, на территорию области привезли вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых, а также «Совигрипп» для детей с 6 месяцев и для беременных женщин.