Разработчик робототехники ARS Smart Robotics намерен привлечь 250 млн рублей в рамках pre-IPO

Российский разработчик робототехники и систем автоматизации ARS Smart Robotics намерен провести раунд pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк инвестиции», который пройдет с 17 февраля по 28 марта 2025 года, пишут «Ведомости».