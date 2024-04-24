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Губернатор Смоленской области рассказал о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА

Губернатор Смоленской области рассказал о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА

Василий Анохин, губернатор Смоленской области, сообщил о начавшихся пожарах после атаки ВСУ.В своем телеграм-канале Василий Анохин, губернатор Смоленской области сообщил о пожаре на двух объектах топливно-энергетического комплекса.

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